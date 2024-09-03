وزير الرياضة يبحث آخر الاستعدادات لاستضافة مصر بطولتي العالم للكراسي المتحركة ومونديال الأندية لكرة اليد

ياسر رشاد - القاهرة - بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والمتحدة..

التقى اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والسيد محمد يحيي لطفي رئيس شركة المتحدة للرياضة والدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد والسيدةً امال خليفه المدير التنفيذى للاتحاد الدولي ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة وذلك بصالة حسن مصطفي بمدينة السادس من اكتوبر .

وتناول اللقاء آخر الاستعدادات الخاصة ببطولتي العالم للكراسي المتحركة وبطولة العالم للأندية

والتي تستضيفهما مصر خلال الفترة المقبلة الأولى بطولة العالم للكراسى والمقرر إقامتها خلال الفترة من ١٦ إلى ٢١ سبتمبر الجارى وتستضيفها صالة حسن مصطفي بمدينة السادس من اكتوبر ، والثانية بطولة كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها من ٢٧ سبتمبر إلى ٣ أكتوبر والتى تستضيفها العاصمة الإدارية.

وتناول اللقاء الوقوف علي آخر الاستعدادات الخاصة بالبطولتين الكبيرتين .

صبحي : مصر لديها جميع الإمكانيات التي تؤهلها لاستضافة اي حدث رياضي

وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ان مصر قد سبق وان نظمت العديد من البطولات الدولية في كرة اليد وأبرزها بطولة العالم لكرة اليد والتي نالت مصر اشادة دوليةًكبيرةًبعد نجاحها في تنظيم البطولة بتوقيت صعب وهو أزمة كورونا ، مختتما حديثه "صبحي " بأن مصر لديها جميع الإمكانيات التي تؤهلها لاستضافة أي حدث رياضي على مستوى العالم وبمختلف الألعاب وتوجه وزير الرياضة بالشكر الي شركة المتحدة شريك النجاح الاستراتيجي لوزارة الشباب والرياضة .

فيما قال الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ان مصر قادرة على استضافة دورة الألعاب الأولمبية، وليس بطولة عالم فقط، ولابد من أن يعمل الجميع في اتجاه واحد، موجها الشكر لوزارة الشباب والرياضة وشركة المتحدة على المجهودات الكبيرة التي يبذلوها لتطوير الرياضة المصرية، كما توجه رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد بالشكر الي جميع من يساهم في إعداد الرياضيين المصريين سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، مؤكدا ان مصر لديها جميع الإمكانيات لاستضافة أي حدث.

الجدير بالذكر انه يشارك في بطولة العالم للكراسي المتحركة ٨ منتخبات من مختلف دول العالم من ضمنهم منتخبنا القومي المصري ، بينما يشارك عدد ٩ أندية في بطولة كأس العالم للأندية بمشاركة نادي الأهلي والزمالك من مصر .