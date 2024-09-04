ثلاثة صفقات جديدة للاتحاد السكندري لدعم الفريق الكروي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي الاتحاد السكندري برئاسة عن ضم ثلاث صفقات جديدة لتدعيم الفريق الكروي استعدادا للموسم الجديد ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ .

أولى الصفقات هي ضم هشام عادل ( بلحة ) لاعب غزل المحلة السابق و نادي مودرن سبورت الحالي حيث قام الاعب بالتوقيع على تعاقد لمدة ثلاث سنوات مع رئيس النادي .

ثاني الصفقات كانت ضم احمد الشيمي مدافع فريق المقاولون العرب والذي قام بتوقيع تعاقد لمدة موسمين .

الصفقة الثالثة كانت ضم مهاجم نجوم المستقبل احمد ايمن والذي وقع على تعاقد لمدة أربعة مواسم.

المعروف ان الاتحاد السكندري سبق له الإعلان عن ضم ثلاث صفقات أخرى هي حامد الجابري وعمرو جمعة و مروان داود .

يذكر ان كل صفقات نادي الاتحاد تتم حاليا من خلال رئيس قطاع كرة القدم امام محمدين بالتشاور مع المدير الفني بابافاسيليو .