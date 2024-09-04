نجم الزمالك السابق: حسام أشرف تأثر نفسيًا بسبب المنتخب الأولمبي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف حسام أسامة نجم الزمالك السابق عن تأثر حسام أشرف مهاجم القلعة البيضاء نفسيًا، بسبب عدم انضمامه لمنتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس.

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قال حسام أسامة والذي شغل منصب المدرب العام لبلدية المحلة، في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع مينا ماهر عبر قناة الزمالك، كان هناك اصرار كبير من أحمد عبد الرؤوف المدير الفني السابق للفريق المحلاوي على ضم حسام أشرف من الزمالك لثقته في قدراته الفنية.

وأضاف، نجح حسام أشرف في تسجيل 14 هدفًا وكان من هدافي الدوري قبل نهايته بجولات قليلة، ولكنه تأثر نفسيًا من عدم اختياره ضمن قائمة منتخب مصر الأولمبي.

وشدد، أتمنى حصول حسام أشرف على فرصته كاملة في المشاركة مع الزمالك، لأنه يملك الكثير وقادر على قيادة هجوم الفريق في الموسم المُقبل.