المقاولون 2007 يفوز على الاتصالات وديا

ياسر رشاد - القاهرة - انتصر فريق ناشئين المقاولون العرب لـ مواليد 2007 ، على نظيره فريق الاتصالات وديا بنتيجة 1 - 0 ، جاءت المباراة ضمن الاستعدادات لبطولات الجمهورية في الموسم الرياضي 2024/2025.



يقود الفريق المدير الفني الكابتن أحمد سعيد ويساعده الكابتن رامي سعيد مدرب والكابتن سيد جاد مدرب حراس مرمى والكابتن محمد صبري مخطط أحمال وإداري الفريق الكابتن علاء سعد وأخصائي علاج طبيعى إسلام سعد .



المقاولون 2008 يتعادل مع غزل المحلة وديا

خاض فريق ناشئي المقاولون العرب مواليد 2008 مباراة ودية مع فريق غزل المحلة، إنتهت بالتعادل السلبي ،وتأتي المباراة في إطار الاستعدادات للموسم الرياضي الجديد.

يعمل الجهاز الفني للفريق تحت قيادة الكابتن سامح يوسف مديراً فنياً ، ويضم كلا من الكابتن أحمد كمونه كمدرب، والكابتن محمد سلامة مدرب حراس المرمى، والكابتن كريم مجدي مخطط الأحمال، والكابتن عبد الغني حسين إداري وأخصائي الإصابات الدكتور أسامة الأطرش.

