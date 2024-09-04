إجتماع مجلس إدارة الزمالك تحت الحراسة

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت إجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك مساء اليوم الأربعاء أحداثاً مثيرة دخول بعض الأعضاء في مشادة عنيفة خلال الإجتماع.

ودخل أحد أعضاء مجلس الإدارة في مشادة قوية مع عضو آخر بسبب إختلاف في وجهات النظر.

ومع إرتفاع أصوات الأعضاء خلال المشاجرة داخل غرفة الإجتماعات تم إستدعاء أمن النادي لمنع الوصول للغرفة لحين إنهاء هذه الأزمة المتفاقمة.

وعلمت “الخليج 365” أن أزمة التسريبات التي يواجهها النادي فيما يتعلق بملف صفقات الفريق الكروي الاول كانت السبب في إندلاع شرارة هذه المشاجرة بين العضوين.

وعقد إجتمع مجلس الزمالك في غياب حسين لبيب رئيس النادي بعد إعتذاره لظروف صحية.

ويسعى الزمالك في الوقت الحالي لإنهاء ملف الصفقات خلال الأيام القيلة الماضية لتوفير حالة من الهدوء للفريق قبل إنطلاق منافسات الموسم الجديد.