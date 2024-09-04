تركي آل الشيخ.. غدًا طرح تذاكر نهائي السوبر الإفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بـ المملكة العربية السعودية، عن موعد طرح تذاكر مباراة الأهلي والزمالك المقبلة في إطار كأس السوبر الإفريقي.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا، منافسه الزمالك المتوج بـ كأس الكونفدرالية في بطولة كأس السوبر الإفريقي، وذلك على أرضية ملعب المملكة أرينا يوم 27 سبتمبر الجاري.

ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بكرة إن شاء الله سنطرح تذاكر السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك … خليكم جاهزين".

وكان تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، قد أكد على حضور 25 ألف مشجع في المباراة بين الأهلي والزمالك.

جدير بالذكر أن الأهلي يشارك في النهائي بعدما حقق لقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي، بالفوز عليه بهدف دون رد، ليتوج باللقب الـ12 في تاريخه.

بينما فاز الزمالك ببطولة الكونفدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان المغربي، ليحصد اللقب الثاني له بالبطولة القارية.