فيجيري شون شيما : الدوري المصري يتسم بالقوة.. ومتفائل بالإنضمام إلى مودرن سبورت

ياسر رشاد - القاهرة - يرى الإنجليزي فيجيري شون شيما والمنضم حديثًا لفريق مودرن سبورت أن الدوري المصري تنافسي وقوي ويتسم بالندية.

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وإنضم اللاعب الإنجليزي الجنسية فيجيري لفريق مودرن سبورت ضمن خطة التطوير ودعم الفريق بعناصر مميزة من أجل المنافسة على البطولات الموسم المقبل.

وقال فيجيري في تصريحاته للمركز الإعلامي بالنادي:"أرى أن الدوري المصري يتسم بالقوة والتنافسية، دوري قوي بدون شك، أتمنى مساعدة فريقي وتسجيل الأهداف وأن نحقق بطولة الموسم المقبل".

وتابع:"متفائل بهذه الخطوة وسوف أبذل قصارى جهدي برفقة زملائي الموسم المقبل".

المهاجم صاحب ال٢٨ عاما ولاعب فريق كامبريدج يونايتيد السابق بدأ مسيرته في سن الثامنة من عمره عندما إنضم لأكاديمية أرسنال الإنجليزي وكان يعشق اللاعب تيري هنري وأعتبره مثل أعلى له، بجانب الفرنسي امبابي.