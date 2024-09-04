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6 لاعبين من منتخب إنجلترا مرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2024

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الشهيرة، مساء اليوم الأربعاء، عن القائمة الأولية التي تضم 30 لاعبًا، المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024.

وشهدت القائمة تواجد 6 لاعبين من منتخب إنجلترا في حدث تاريخي وهم: " جود بيلينجهام - هاري كين - ديكلان رايس - كول بالمر – ساكا - فيل فودين ".

قائمة المرشحين لـ الكرة الذهبية 2024:

" بيلينجهام - فينيسيوس جونيور - رودري - هاري كين - توني كروس - كيليان مبابي - بوكايو ساكا - إيميليانو مارتينيز - جرانيت تشاكا - روبن دياز - فيديريكو فالفيردي - فيل فودين - إيرلينج هالاند - أرتيم دوفبيك - داني أولمو - لامين يامال - نيكو ويليامز - فلوريان فيرتز - مارتن أوديجارد - ديكلان رايس - كول بالمر - هاكان تشالهان أوغلو - ويليام ساليبا - أديمولا لوكمان - أنطونيو روديجير - أليخاندور جريمالدو - داني كارفخال - ماتس هوملز - لاوتارو مارتينيز.

يعد أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ، هو أكثر لاعب في العالم توج بجائزة الكرة الذهبية بواقع 8 مرات، بفارق لـ3 جوائز، عن الأسطورة الذي يمتلك 5 جوائز البالون دور.

ومن المقرر تسليم الجائزة، خلال إقامة حفل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، المقرر له يوم 28 أكتوبر المقبل في فرنسا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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