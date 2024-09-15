الامارات | ميسي يُبدع في أول ظهور بعد غياب شهرين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم يتأخر الأسطورة ميسي ليؤكد عودته بعد غياب طويل استمر شهرين بسبب الإصابة واستعاد قوته ونشاطه، بتسجيله ثنائية إضافة إلى تمريرة حاسمة مساهما في فوز فريقه إنتر ميامي على ضيفه فيلادلفيا يونيون 3-1 ضمن الدوري الأميركي لكرة القدم.

وبكر فيلادلفيا يونيون بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة الثانية عبر المهاجم الدنماركي ميكايل يوهري بتسديدة زاحفة بيسراه من خارج المنطقة، لكن ميسي رد بقوة وبثنائية في أربع دقائق.

أدرك المخضرم البالغ من العمر 37 عاما التعادل في الدقيقة 26 اثر تمريرة من زميله السابق في برشلونة الاسباني المهاجم الاوروغوياني لويس سواريس خارج المنطقة فتلاعب بأحد المدافعين وتوغل داخلها قبل أن يتابعها بيمناه زاحفة على يمين الحارس أندرو ريك، ومنح التقدم لفريقه بعد اثر تمريرة من زميله السابق الاخر في النادي الكاتالوني المدافع الاسباني جوردي البا داخل المنطقة فتابعها زاحفة بيسراه على يسار الحارس ريك (30).

وتابع ميسي تألقه ورد الهدية إلى سواريس بتمريرة حاسمة سجل منها الهدف الثالث في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع بتسديدة بيمناه من حافة المنطقة أسكنها على يمين الحارس ريك.

وغاب ميسي عن الملاعب منذ تتويج الأرجنتين بكأس كوبا أميركا على حساب كولومبيا في 14 تموز/يوليو بسبب إصابة في الكاحل.

وخاض ميسي المباراة الاولى بألوان إنتر ميامي منذ الأول من يونيو الماضي، حيث حرم الفريق الأميركي من خدمات نجمه في ثماني مباريات في الدوري.

كما غاب الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات عن المباراتين الاخيرتين لمنتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 مطلع سبتمبر الحالي.