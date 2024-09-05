منتخب مصر يواصل استعداداته لمواجهة كاب فيردي بتصفيات كأس الأمم الأفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن المدير الفني تدريباتهم باستاد القاهرة في إطار الاستعداد لمواجهة كاب فيردي في العاشرة مساء يوم الجمعة المقبل ٦ سبتمبر في إطار مباريات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ المقرر اقامتها بالمغرب .

شارك في مران المنتخب ٢٦ لاعبا وهم محمد الشناوي و المهدي سليمان و مصطفي شوبير و حمزة علاء و أحمد حجازي و رامي ربيعه و أحمد رمضان بيكهام و خالد صبحي و محمد هاني و محمد حمدي شرف و محمد شحاته و احمد نبيل كوكا و محمد النني و حمدي فتحي و مروان عطية و ناصرماهر و محمود حسن تريزيجيه و محمد صلاح وأحمد سيد زيزو و مصطفي فتحي و إبراهيم عادل و عمر مرموش ومصطفي محمد و محمد الشامي وأسامه فيصل ، بينما اعتذر محمد عبد المنعم عن الانضمام لصفوف المنتخب بسبب التواجد مع ناديه الجديد نيس الفرنسي.

كما اشتكي إمام عاشور من الام في الركبة في بداية المران ليفضل الجهاز الفني بالتنسيق مع الجهاز الطبي بقيادة دكتور محمد ابو العلا إراحة اللاعب و أعفائه من المعسكر حتى لا تتفاقم إصابته .

حضر مران منتخب مصر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة و خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة و عامر حسين و محمد أبو الوفا و محمد بركات أعضاء مجلس اتحاد الكرة و وليد العطار المدير التنفيذي و محمد الماشطة المستشار القانوني للاتحاد .