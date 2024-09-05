جوميز يعدد مكاسب معسكر الزمالك فى برج العرب

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن فوائد معسكر الأبيض المقام حالياً في مدينة برج العرب، استعداداً لمنافسات الموسم الجديد.

وقال جوميز :" الأمور في المعسكر تسير بشكل جيد، على مستوى التدريبات والمباريات الودية، وهناك استفادة كبيرة من هذه المرحلة قبل مواجهتي الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية".

وأضاف المدير الفني قائلاً:" الجميع يعمل بشكل جاد وقوي ونحن نسير خطوة بخطوة من أجل الوصول إلى المستوى الفني والبدني المطلوب قبل انطلاق الموسم الجديد".

وتابع:" الفريق يقدم الأداء المرضي في الوديات، وكنا منظمين جداً على المستوى الدفاعي والهجومي، وأمامنا مواجهات أخرى نسعى فيها للظهور بشكل أفضل".

وواصل: "المغربي محمود بنتايك ظهر بشكل بدني رائع في مواجهة الشعلة السعودي، وعلى المستوى الفني يحتاج للتأقلم مع الفريق بشكل أكبر، ويكون قادراً على توظيف إمكانياته الفنية داخل المنظومة الفنية للفريق".

وأضاف المدير الفني قائلاً: "تحدثت مع حسام أشرف وأحمد محمود بعد عودتهما للفريق خلال الفترة الأخيرة عقب انتهاء إعارة الثنائي، وسعيد بما يقدمه اللاعبان، من تعلم سريع واندماج مع باقي المجموعة".

وبسؤاله عن الثلاثي الدولي قال جوميز: "كنت أتمنى تواجد أحمد مصطفى "زيزو" ومحمد شحاتة وناصر ماهر في معسكر الإعداد لاسيما وأن الفريق سيخوض أول مباراة يوم ١٤ سبتمبر الجاري ، ولكن لا توجد أزمة في تواجدهم خارج معسكر الإعداد لأنهم يعلمون النظام الفني الموضوع والطريقة التي نعمل بها.

وأضاف المدير الفني قائلاً: "الجماهير تتحدث عن مباراة السوبر الأفريقي بأهمية كبيرة وأنا أقدر ذلك، ولكن قبل هذا اللقاء أمامنا مواجهتين في منتهى الأهمية أمام الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية، من أجل الصعود إلى دور المجموعات.

ووجه جوميز رسالة للجمهور قائلاً: "عليكم الثقة في اللاعبين، نحن نبذل أقصى جهد ممكن من أجل المنافسة والتتويج بكل البطولات التي سنشارك فيها خلال الموسم المقبل".