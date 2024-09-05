الأهلي يبحث عن صفقة سوبر

ياسر رشاد - القاهرة - يترقب الأهلي صفقة أجنبية سوبر لتدعيم صفوفه في الفترة القادمة بعدما تلقى الجهاز الفني ترشيحات للاعب مغربي مميز يجيد في مركزي رأس الحربة والجناح الهجومي.

ونفى مصدر داخل الأهلي ما تردد حول تفاوض القلعة الحمراء لضم اللاعب سفيان بوفال جناح الريان القطري السابق الذي فسخ عقده مع ناديه بالتراضي وأصبح لاعبا حرا.

وأكد أنه لا نية لضم بوفال بسبب ارتفاع الراتب السنوي لضمه والتي تصل إلى مليوني يورو على أقل تقدير.

وأشار المصدر إلى أن الفلسطيني عمر فرج مهاجم آيك السويدي تم ترشيحه للانضمام للفريق ولكن المدرب كولر رفض فكرة ضمه خاصة أنه يطلب ضم مهاجما بمواصفات معينة.. ونفت إدارة الأهلي وجود أي نية لتجديد التفاوض لضم اللاعب الفلسطيني الذي توصل لاتفاق مع الزمالك

ويترقب الأهلي الموقف النهائي من جانب كولر لحسم صفقة الفلسطيني يوسف ساليتش مهاجم سيريوس السويدي الذي دخل حسابات القلعة الحمراء.