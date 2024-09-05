بيلينجهام يعلن افتتاح قناته الرسمية على يوتيوب

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن النجم الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، افتتاح قناة رسمية في اليوتيوب.

وقام نجم الفريق الملكي، بدعوة جماهيره حول العالم إلى الاشتراك في قناته الرسمية الجديدة عبر يوتيوب.

وشهدت قناة بيلينجهام إقبال من الجماهير لمتابعته عبر يوتيوب خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنه أحد أبرز لاعبي العالم.

بيلينجهام يعلن افتتاح قناته الرسمية في يوتيوب

وقال بيلينجهام: "أهلا بكم جميعا، لقد قمت بتسجيل لقطات من خلف الكواليس خلال رحلتي في العام الماضي".

وتابع لاعب ريال مدريد: "الآن انتهيت وأصبحت مستعد لمشاركة حياتي خارج الأضواء الكاشفة معكم جميعا".

وأكمل: "البداية ستكون يوم 12 سبتمبر، 4 حلقات أسبوعية عبر قناتي على يوتيوب، ستكون المشاهدة مجانا للجميع، أتمنى أن تنال إعجابكم، ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة".

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة

من المقرر أن يلتقي ريال مدريد مع سوسيداد في الرابع عشر من سبتمبر الجاري، عقب فترة التوقف الدولي، لحساب الجولة الخامسة لليجا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبوظبي.