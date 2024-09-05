الامارات | منتخب الإمارات يهزم قطر في تصفيات كأس العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استهلت الإمارات المرحلة الثالثة لتصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 بإثارة كبيرة بعدما حولت تأخرها بهدف لتفوز 3-1 في قطر وتلحق ببطلة آسيا خسارة صادمة اليوم الخميس.

ومنح إبراهيم الحسن التقدم لقطر في الدقيقة 38، قبل أن يتمكن حارب عبد الله من إدراك التعادل في الدقيقة 68 وهو الهدف الذي أكد صحته حكم الفيديو المساعد.

واستمرت سيطرة الإمارات لتتقدم عن طريق خالد الظنحاني قبل عشر دقائق من النهاية.

وتراجع الحكم عن احتساب ركلة جزاء لقطر بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد قبل أن يضيف علي صالح الهدف الثالث لمنتخب الإمارات في الوقت بدل الضائع.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في المجموعة الأولى التي تضم أيضا إيران وكوريا الشمالية وأوزبكستان وقرغيزستان تلقائيا إلى نهائيات كأس العالم بينما يتقدم صاحبا المركزين الثالث والرابع إلى جولة أخرى من التصفيات.

وحصلت آسيا على ثمانية مقاعد مضمونة في كأس العالم 2026، مع إمكانية الحصول على مقعد إضافي من خلال ملحق يشارك فيه منتخبات من مختلف القارات.