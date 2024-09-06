إنبي يحتفظ ببطولة الأندية العربية لتنس الطاولة للرجال

ياسر رشاد - القاهرة - توج فريق الرجال بنادي إنبي بلقب بطولة الأندية العربية لتنس الطاولة المقامة في مجمع صالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر خلال الفترة ما بين 2 سبتمبر وحتى 6 من نفس الشهر.

وفاز إنبي في المباراة النهائية على اتحاد جدة بنتيجة 3/1.

وبذلك يحافظ فريق إنبي على لقب البطولة للمرة الثانية على التوالي، حيث إنه حامل لقب البطولة في النسخة الماضية وعلى حساب اتحاد جدة أيضًا.

وبذلك ينجح إنبي في التتويج بلقب البطولة على صعيدي الرجال والسيدات حيث فاز فريق السيدات بلقب البطولة على حساب بتروجت في المباراة النهائية التي أقيمت في وقت سابق اليوم.

كان قد تأهل فريق سيدات بتروجت للنهائي عقب الفوز على فريق الفتاة الرياضي الكويتي بالأمس في نصف النهائي بنتيجة 3-2، بينما فاز إنبي على جزيرة الورد المصري في الدور ذاته بنتيجة 3-0.

ووصل إنبي للنهائي عقب الفوز على فريق البحرين البحريني في مباراة نصف النهائي بنتيجة 3-2 فيما فاز فريق اتحاد جدة على ألعاب دمنهور المصري بنفس النتيجة.

يذكر أن النسخة الماضية لبطولة الأندية العربية لتنس الطاولة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية، قد شهدت تتويج إنبي بلقب الرجال على حساب فريق اتحاد جدة، بينما توج نادي الزمالك، الغائب عن بطولة هذا العام، بلقب السيدات على حساب بتروجت.