تفاصيل مشادة أحمد حجازي وحسام حسن في مباراة مصر والرأس الأخضر

دخل أحمد حجازي مدافع منتخب مصر الأول لكرة القدم في مشادة مع حسام حسن المدير الفني للفراعنة خلال مباراة الرأس الأخضر، بتصفيات أمم أفريقيا.

وفاز منتخب مصر على نظيره الرأس الأخضر، بثلاثة أهداف نظيفة في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025.

ونشبت مشادة بين حجازي وحسام حسن خلال شوطي المباراة، عندما طالب المدير الفني مدافعه بإجراء الإحماءات لكنه لم يدفع به.

وأعاد المدير الفني للفراعنة مطالبة حجازي باجراء عملية الإحماءات مرة ثانية عندما تعرض رامي ربيعة للإصابة لكنه تراجع عن الدفع به بعدما تأكد من سلامة ربيعة وطالب اللاعب بالجلوس وهو ما أغضب مدافعوالفراعنة.

ورفض حجازي المشاركة في مباراة مصر وكاب فيردي عندما طالبه المدير الفني بالنزول لأرض الملعب في الدقيقة 80 ليكون بديلًا.

وظهرت علامات الغضب، على حجازي خلال خروجه من الملعب عقب نهاية المباراة.