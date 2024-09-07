ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المنتخب الألماني الأول لكرة القدم لمواجهة المجر، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري الأمم الأوروبية.



ويبحث منتخب الماكينات الألمانية عن الفوز بهذه المباراة، من أجل تحقيق انطلاقة قوية خلال البطولة التي يضعها الألمان نصب أعينهم.

بينما يجد المنتخب المجري نفسه أمام اختبار صعب للغاية، وذلك عندما يلعب أمام بطل العالم سابقًا.

موعد مباراة ألمانيا والمجر بدوري الأمم الأوروبية

تنطلق مباراة المنتخب الألماني أمام المجري في تمام العاشرة إلا ربع من مساء اليوم السبت، والتي سيشهدها ملعب "اسبرت آرينا".

القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا والمجر

تُنقل منافسات كأس الأمم الأوروبية عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث مسابقة دوري الأمم الأوروبية.