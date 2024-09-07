إبراهيم عادل: سعيد بأول هدف دولي مع منتخب مصر

ياسر رشاد - القاهرة - علق إبراهيم عادل مهاجم منتخب مصر على الفوز الذي حققه الفراعنة على حساب الرأس الأخضر في مستهل التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا.

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منتخب مصر فاز على الرأس الأخضر بثلاثية نظيفة، سجلها رامي ربيعة وعمر مرموش وابراهيم عادل، أمس الجمعة، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الأولى بتصفيات أمم إفريقيا.

وقال إبراهيم عادل في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورتس": "الحمد لله على الفوز وهذا كان أهم شيء، أول هدف دولي لي مع المنتخب الأول وهذا أمر يسعدني وجاء بمساعدة زملائي".

وتابع: "سنغلق صفحة مباراة اليوم ونركز في المباريات القادمة، وأشكر حسام حسن على ثقته بي".

واختتم: "(أي حد ييجي مصر لازم يخسر)، وأشكر الجماهير على دعمهم وأتمنى أن نسعدهم في الفترة القادمة".