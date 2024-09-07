الامارات | «الكيك بوكسينغ» يحصد 3 ميداليات في بطولة العالم للشباب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز منتخبنا الوطني للشباب ميداليتين فضيتين وبرونزية في ختام بطولة العالم للشباب للكيك بوكسينغ في العاصمة الهنغارية بودابست، تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة.

وتعد مشاركة المنتخب هي الأولى من نوعها في بطولات العالم، حيث جاءت الميداليتان الفضيتان عن طريق اللاعبين عبدالله خالد الشميلي فئة (10-12 سنة) تحت 32 كغم، وسيف ياسر فئة (13-15 سنة) تحت 47 كغم في «ستايل البوينت فايت»، فيما حصد عصام أيمن خليل برونزية فئة (15-16 سنة) تحت 54 كغم في «ستايل الكي ون».

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، علي خوري: «تسرنا النتائج الإيجابية التي حققها شباب الإمارات في المحفل العالمي الأول لهم، ومسيرتهم الرياضية، ما يؤكد حسن قاعدة اللعبة ومكانتها ودور الاتحاد في رفع مستويات الأداء لدى المواهب الوطنية والشبابية، من أجل التمثيل المشرّف للمنتخب ولرياضة الإمارات في الاستحقاقات القارية والعالمية».

وأضاف: «نطمح لمواصلة خطط تطوير المنتخبات وتحسين المستويات وصولاً إلى الغايات المنشودة، حيث باتت لدينا منتخبات للفئات العمرية في (ستايل الكي ون) ومنتخب في (ستايل البوينت فايت)، وهما من الأنواع المهمة في مسابقات الكيك بوكسينغ العالمية، الأمر الذي يؤكد الدور المهم لمسابقاتنا المحلية وانعكاسها الإيجابي على خطط اكتشاف المواهب وإعدادهم وضمهم للمنتخب».