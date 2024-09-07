أردا جولر يثير الذعر في ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة -

تعرض أردا جولر لاعب ريال مدريد الاسباني لإصابة قوية خلال مشاركته مع منتخب تركيا مع ويلز في دوري الأمم الأوروبية.

واضطر أردا جولر لمغادرة أرضية المباراة قبل نهاية المباراة بدقيقة وهو يعاني من إصابة على مستوى الساق، وبدا يعرج وهو يخرج من أرض الملعب.

تعادل منتخب تركيا مع ويلز سلبيا بدون أهداف اليوم الجمعة، وذلك لحساب منافسات دور المجموعات من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وأكد فينتشيتزو مونتيلا، مدرب منتخب تركيا أن جولر خرج من لقاء اليوم بسبب تعرضه لكدمة قوية.

وأفادت صحيفة ماركا أنه شوهد لاعب ريال مدريد وهو يعرج قليلا عندما تم استبداله ضد ويلز، وقام الطاقم الطبي بمساعدة اللاعب.

وأوضح أن جولر يمكن أن ينضم لمصابين ريال مدريد خلال الفترة الأخيرة وسوف يخضع للفحوصات الطبية لتحديد وضع الإصابة.

ويترقب ريال مدريد تطورات حالة أردا جولر عن كثب، خاصة مع كثرة الإصابات في صفوف الفريق الملكي في الوقت الحالي