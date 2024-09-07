تحديد موعد فتح باب الترشح لانتخابات الاتحاد المصري

ياسر رشاد - القاهرة - كشف خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد فتح باب الترشح لانتخابات الاتحاد.

وكانت الفترة الأخيرة شهدت جدلا حول موعد انتخابات اتحاد الكرة.

وقال الدرندلي خلال تصريحات تليفزيونية، إن الاتحاد سيفتح باب الترشح خلال أكتوبرالمقبل، وسيتم الدعوة لعقد انتخابات بعدها ب 75 يوما.

وأضاف نائب رئيس اتحاد الكرة أن الاتحاد المصري يحاول الترتيب للموسم الجديد، لحين انتخاب مجلس إدارة لرابطة أندية الدوري.

وعن فوز المنتخب الوطني على الرأس الأخضر بثلاثية في الجولة الأولى من تصفيات أمم أفريقيا، أكد أن ضربة البداية دائما ما تكون صعبة لاسيما وأنها في بداية موسم جديد.

وأوضح أن منتخب مصر سيسافر إلى لقاء بوتسوانا على متن طائرة خاصة قبل اللقاء المرتقب الذي يقام يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية.