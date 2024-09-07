تعليق دوناروما بعد فوز إيطاليا على فرنسا بدوري الأمم الأوروبية

ياسر رشاد - القاهرة -

تحدث جيانويجي دوناروما حارس إيطاليا عن الفوز الذي حققه منتخب بلاده على حساب فرنسا بـ دوري الأمم الأوروبية.

واستطاع المنتخب الإيطالي تحقيق الفوز على فرنسا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بدور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية.

وقال دوناروما في تصريحات نقلتها صحيفة توتو ميركاتو ويب: "لم أكن مستعدًا للعب بعد، لم أضع قفازي. طلبت منه أن يطلب مني الموافقة، كما يفعل الجميع. لم نكن أذكياء للغاية، لأن الكرة كانت لنا وكان بإمكاننا الانتظار. كنا جيدين في الرد بعد ذلك، مباراة رائعة".

وأضاف: "كان من الصعب استقبال الهدف مبكرًا، لكن اللاعبين قاموا بعمل جيد في الحفاظ على هدوئهم ولعب الكرة بشكل جيد. كان هذا أمرًا أساسيًا للفوز".

وأوضح دوناروما: "لقد استقرينا قليلاً، اعتاد الجميع على هذه الوحدة. كان المدرب جيدًا في فهم ما أخطأنا فيه في بطولة أوروبا وما كان بوسعنا القيام به بشكل أفضل. كانت مباراة رائعة على المستوى الدفاعي، ساعد الجميع. رؤية هذه الأشياء جعلتني أبتسم مرة أخرى. رأيت إيطاليا موحدة برغبة في الفوز".

وأردف: "نعم، خلال الأسبوع رأيت الموقف الصحيح والأجواء المختلفة. عادت الابتسامات القديمة، كنت أتوقع هذه المباراة. بفضل قوة المجموعة، نجحنا في تحقيق الفوز في هذه المباراة، وأنا سعيد للغاية".

وأتم دوناروما: "لدينا تواصل لا يصدق، نحن مجموعة متحدة ونريد ألا نستقبل أي هدف. مع ردة فعل مثل هذا، لا يسعنا إلا أن نشكر زملائنا في الفريق".