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"الأمور صعبة".. سام مرسي يتحدث عن بدايته في الدوري الإنجليزي الممتاز

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث المحترف المصري سام مرسي لاعب إيبسويتش تاون، عن بدايتهم في الممتاز، للموسم الأول بعد التأهل من "الشامبيونشيب".

وقال مرسي في تصريحات عبر صحيفة "إيست أنجليان ديلي تايمز": "نخوض أول موسم لنا في الدوري الإنجليزي لذلك الأمور صعبة على مستوى الخبرة والاحتكاك، يجب أن نقيم الأخطاء التي ارتكبناها في أول 3 جولات من أجل التحسن في الجولات القادمة، في حال نجحنا في ذلك ستتحسن النتائج".

وأضاف: "واجهنا سوء حظ أيضًا في جدول أول 3 جولات، من الممكن خلال الجولات القادمة تكون المباريات أقل صعوبة بالتالي نجمع عددًا من النقاط، من الممكن أن نقيم الأداء بشكل صحيح ودقيق بعد مرور 8 جولات من الموسم، حينها سنكون فريق أكثر تمرسًا ونختبر مدى صلابتنا الذهنية".

واختتم سام مرسي تصريحاته: "يجب علينا إثبات أنفسنا وأن نجمع أكبر عدد ممكن من النقاط، سنتعلم من المباريات الصعبة التي نخوضها لأنها ستوضح مدى قوتنا العقلية".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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