الامارات | مباريات اليـوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس مصرف أبوظبي الإسلامي
دبا الحصن - بني ياس 17:45
البطائح - الجزيرة 17:45
عجمان - شباب الأهلي 20:15
دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك - صربيا 20:00
السويد - إستونيا 22:45
كرواتيا - بولندا 22:45
سويسرا - إسبانيا 22:45
البرتغال - أسكتلندا
تصفيات كأس أمم إفريقيا
غامبيا - تونس 19:00
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