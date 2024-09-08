اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس مصرف أبوظبي الإسلامي

دبا الحصن - بني ياس 17:45

البطائح - الجزيرة 17:45

عجمان - شباب الأهلي 20:15

دوري الأمم الأوروبية

الدنمارك - صربيا 20:00

السويد - إستونيا 22:45

كرواتيا - بولندا 22:45

سويسرا - إسبانيا 22:45

البرتغال - أسكتلندا

تصفيات كأس أمم إفريقيا

غامبيا - تونس 19:00

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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