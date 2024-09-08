الامارات | هوبس يقسو على الفتح في «دولية الشارقة» للسلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استهل فريق هوبس اللبناني مشواره في بطولة «الشارقة الدولية» لكرة السلة، بانتصارٍ عريض جاء على حساب الفتح السعودي وبنتيجة «81-49»، في مباراة جمعتهما أول من أمس، لحساب المجموعة الثانية، في ثاني أيام البطولة المقامة حالياً على صالة نادي البطائح، ويسدل الستار عن نسختها الخامسة مساء بعد غدٍ.

كما شهدت الجولة ولحساب المجموعة الأولى، فوز دجلة العراقي على العربي الكويتي (85-66)، وذلك بعد أن غاب فريقا هوبس ودجلة عن الجولة الافتتاحية مساء الخميس الماضي، والتي شهدت فوز حامل اللقب فريق الشارقة على الفتح السعودي (94-84)، وصاحب الضيافة البطائح على العربي الكويتي (81-60).