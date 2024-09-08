الامارات | النصر والعين يتأهلان لربع نهائي كأس المحترفين بـ «سيناريو متشابه»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل النصر والعين إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس المحترفين لكرة القدم، بعد أن تخطيا العروبة واتحاد كلباء في إياب الدور التمهيدي، بـ«سيناريو متشابه»، وقلبا تأخرهما إلى فوز 2-1 و3-1 على الترتيب.

فعلى استاد آل مكتوم، عانى النصر الأمرّين قبل أن يحقق الفوز على العروبة في الوقت المُحتسب بدلاً من الضائع. وجاء تقدم الفريق الضيف عبر البديل حمد خميس، الذي استغل مهارته فراوغ أكثر من لاعب قبل أن يُسجل في الدقيقة (53)، لكن علي مبخوت أعاد المباراة لنقطة البداية، حينما منح فريقه النصر التعادل بعد أن تعامل بشكل جيد مع عرضية زميله موسى ندياي، ووضع الكرة بسهولة داخل الشباك (64).

وبينما كانت المباراة تتجه إلى ضربات الترجيح الحاسمة، تمكن المدافع غلوبر ليما، من تسجيل هدف الفوز للنصر (90+7)، ومنح فريقه بطاقة الترشح للدور المقبل وملاقاة الفائز من مواجهة شباب الأهلي وعجمان.

بدوره، كرر العين فوزه على ضيفه اتحاد كلباء، ليتأهل للمرحلة التالية من المسابقة، في انتظار الفائز من مواجهة الجزيرة والبطائح.

وتمكن الزعيم من قلب الطاولة على النمور بعدما كان متأخراً في الشوط الأول بهدف جاء عبر تسديدة أرضية قوية لعبها ياسر البلوشي (28).

ونجح العين في تسجيل هدف التعادل بواسطة ماتياس سيغوفيا، بفضل تسديدة محكمة من خارج الصندوق (53).

وتمكن محمد عوض الله، من منح أصحاب الأرض التقدم، بعدما تسلم الكرة في جهة اليسار وراوغ المدافع ميشيل دريفكي، ووضع بعدها الكرة بمهارة عالية داخل الشباك (77). وأنهى سيكو بابا، الأمور لمصلحة العين، مستغلاً هفوة دفاع كلباء ليسجل الهدف الثالث (90+5).

وفي المباراة الثالثة التي أقيمت أمس، عبر الشارقة إلى الدور الثاني بفوزه على ضيفه خورفكان 2-1، وسجل هدفي «الملك» كايو لوكاس (26 و52)، فيما أحرز هدف الضيف اللاعب لورينسي (57).