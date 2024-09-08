أزمة في صفقة بوبيندزا للزمالك.. سبب تأخر اللاعب

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامب محمد المحمودي عبر برنامج "هاتريك" على قناة أون تايم سبورتس 2 عن تطورات أزمة صفقة المهاجم بوبيندزا مع نادي الزمالك.

أضاف المحمودي أن الزمالك كان قد بدأ في مفاوضات مع بوبيندزا، حيث أبدى اللاعب ترحيباً بالعرض ووافق عليه، وتم التوصل إلى اتفاق مع وكيله. إلا أن الصفقة واجهت مشكلة عندما تلقى بوبيندزا رسالة على هاتفه تتضمن تفاصيل القضايا والأزمات المتعلقة بعدم حصول اللاعبين الأجانب على مستحقاتهم من الزمالك.

وأضاف المحمودي أن وكيل أعمال بوبيندزا قام بالتواصل مع إدارة الزمالك وأبلغهم بأن هناك شخصاً حاول إقناع اللاعب بأن نادي الزمالك سيئ السمعة في ما يخص مستحقات اللاعبين الأجانب، مما أدى إلى تردد بوبيندزا.

في استجابة سريعة، عقد مجلس إدارة الزمالك اجتماعاً مع اللاعب عبر تقنية زووم، حيث تم توضيح أن القضايا السابقة تتعلق بالإدارة السابقة، وأن المشاكل تم حلها بناءً على المستندات المتاحة.

وأكد المحمودي أن الزمالك قد أمن موقفه في الصفقة بوصول البطاقة الدولية للاعب، وتم تأخير وصوله إلى الثلاثاء القادم بناءً على طلبه.