مجدي طُلبة: حسام حسن " غير مقتنع" بأحمد حجازي.. وعمر كمال كان يستحق الانضمام للمنتخب

ياسر رشاد - القاهرة - علَقَ مجدي طلبة نجم النادي الأهلي السابق على أزمة أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مع حسام حسن المدير الفني للفراعنة.

وقال طلبة في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عير فضائية TeN:

حسام حسن غير مقتنع بأحمد حجازي منذ توليه تدريب المنتخب ، ولم يشارك تحت قيادته في بطولة كأس العاصمة الإدارية الودية أمام نيوزيلندا و كرواتيا ، وكذلك في مباراتي بوركينا فاسو و غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم.

وأضاف: أحمد حجازي لاعب محترف ، ويمتلك خيرات كبيرة ، وكان من الأفضل ألا يستدعيه حسام حسن منذ البداية ، فهي أزمة بلا داعي.

وتابع: كنت أتمنى انضمام عمر كمال عبد الواحد لاعب النادي الأهلي لقائمة المنتخب للمعسكر الجاري ، فهو يجيد اللعب في مركزي الظهير الأيمن والأيسر ، وأرجو أن يتخلى حسام حسن عن الخلافات السابقة مع أي لاعب ، وإعلاء مصلحة المنتخب الوطني.