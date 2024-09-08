أبو الدهب: حسام حسن لن يستدعي أحمد حجازي مجدداً .. ومحمد عبد المنعم أربك الحسابات

ياسر رشاد - القاهرة - تحدثَ محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق عن أزمة أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مع حسام حسن المدير الفني للفراعنة.

وقال أبو الدهب في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عير فضائية TeN:

حسام حسن لن يستدعي أحمد حجازي مجدداً لقائمة المنتخب الوطني في المعسكرات القادمة نظراً لما بدر منه في مباراة الرأس الأخضر ، ودخوله في مشادة مع أحد أفراد الجهاز المعاون، بالإضافة إلى ما نشره اللاعب عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وأضاف: محمد عبد المنعم أربك حسابات الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن ، وذلك بعدما رفض التواجد بالمعسكر بسبب ارتباطه بفريقه الجديد نيس الفرنسي، ولذلك وجد العميد نفسه أمام أزمة دفاعية قبل مباراة الرأس الأخضر.