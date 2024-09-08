الاتحاد السكندري يضم محمود متولي لمدة موسمين

ياسر رشاد - القاهرة - نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي في إتمام التعاقد مع نجم الأهلي والإسماعيلي السابق محمود متولي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء مشواره مع النادي الأهلي.

وقالت مصادر داخل نادي الاتحاد لبوابة (الخليج 365) ان محمود متولي تعاقد مع نادي الاتحاد لمدة موسمين مقابل ٤ مليون جنية في الموسم الواحد ليصبح الصفقة الثانية عشرة التي تبرمها إدارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

و تثير صفقة محمود متولي الكثير من الجدل بين جماهير الاتحاد السكندري على وسائل التواصل الاجتماعي حيث يرحب عدد من الجماهير بأتمام الصفقة باعتبار الاعب صاحب خبرات كبيرة وقيمة فنية متميزة الا ان البعض الاخر أكد ان الصفقة تعد مغامرة غير محسوبة من جانب إدارة الاتحاد السكندري على اعتبار ان الاعب كثير الاصابات وعلى مدار السنوات الماضية لم يشارك مع النادي الأهلي الا في عدد محدود للغاية من المباريات .