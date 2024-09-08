شكرا لقرائتكم خبر عن ختام دورة الألعاب البارالمبية بباريس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 08 سبتمبر 2024 04:30 ص

تختتم اليوم دورة الألعاب البارالمبية التي تقام بباريس بمشاركة البعثة المصرية والتى شاركت بعدد 54 لاعبا ولاعبة فى 10 رياضات مختلفة.

وشاركت مصر فى الدورة برياضات ألعاب القوى، الباراتايكوندو، الكانوى، التجديف، السباحة، تنس الطاولة، كرة الهدف، الكرة الطائرة، رفع الأثقال، والبوتشا.

ويخوض المنافسات فى اليوم الختامى نادية فكرى، راندا تاج، وعمرو فاروق ثلاثى رفع الاثقال، كل فى وزنه.

وتبدأ راندا تاج المنافسات فى وزن81 كجم فى الحادية عشر والنصف صباحا، بتوقيت القاهرة،وتخوض نادية فكرى منافسات وزن فوق 86 كجم فى الثالثة ظهرا بينما يلعب عمرو فاروق فى الرابعة والنصف بوزن فوق 107كجم.

ورفعت البعثة المصرية رصيدها إلى 4 ميداليات متنوعة مقسمة الى ذهبيتين و فضية وبرونزية حتى الآن والجريدة ماثلة للطبع.

وتوج الميداليات الذهبية محمد المنياوى ورحاب احمد، و حققت الفضية فاطمة محروس، بينما توج بالبرونزية منتخب الطائرة جلوس بعد الفوز على ألمانيا بنتيجة 3-1فى مبارة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وقام لاعبو الطائرة باهداء الميدالية إلى روح مدربهم الراحل طاهر البهائي ورفعوا تيشيرتات مطبوع عليها صورته خلال الاحتفال بالتتويج.