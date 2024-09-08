شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الزمالك يهزم بيراميدز بثلاثية ويتوج بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 8 سبتمبر 2019 نجح الزمالك فى التتويج بلقب كأس مصر للمرة السابعة والعشرين فى تاريخه والثانية على التوالي، بعد الفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت على ملعب برج العرب.



أحرز يوسف أوباما هدف التقدم لنادى الزمالك فى مرمى بيراميدز، حيث جاء الهدف فى الدقيقة 52، من كرة طويلة عن طريق فرجانى ساسى من وسط الملعب إلى شيكابالا خلف دفاع بيراميدز لينطلق بها ويمرر كرة أرضية متقنة إلى أوباما داخل منطقة الجزاء ليضعها إلى داخل الشباك، وأضاف المغربى أشرف بن شرقى، الهدف الثانى لنادى الزمالك فى مرمى بيراميدز، فى الدقيقة 64، من كرة عرضية عن طريق حمدى النقاز إلى داخل منطقة الجزاء ليرتقى لها بن شرقى من فوق الجميع ليضعها بسهولة إلى داخل شباك الحارس أحمد الشناوى، وعزز بن شرقى، بالهدف الثالث لنادى الزمالك فى الدقيقة 83، من هجمة مرتدة بقيادة محمد أوناجم الذى انطلق بالكرة بعد تمريرة رائعة من فرجانى ساسى، وتوغل أوناجم داخل منطقة الجزاء وأرسل عرضية أرضية ليضعها بن شرقى بسهولة إلى داخل مرمى الحارس أحمد الشناوى.



وتفوق الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك وقتها علي الفرنسي ديسابر المدير الفني لبيراميدز منذ بداية المباراة حيث ظهرت السيطرة البيضاء علي مجريات اللقاء.



وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمي: محمد عواد، خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمد عبد الغني ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي، خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وأمامهما أشرف بن شرقي وأوباما وشيكابالا، خط الهجوم: مصطفي محمد.



وضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. أحمد الشناوى فى حراسة المرمى، فى الدفاع رجب بكار، أحمد أيمن منصور، على جبر، محمد حمدى، فى الوسط نبيل دونجا، إسلام عيسى، عبد الله السعيد، إريك تراورى، فى الهجوم إبراهيم حسن وجون أنطوى.

وعلى المستوى المحلى فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 14 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة، وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 28 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.



وفاز الفارس الأبيض أيضًا ببطولة كأس الاستقلال مرتين، وكأس السلطان مرتين، وفاز بكأس أكتوبر مرة، وكأس حب مصر مرة، وهى البطولة التى أقيمت لمرة واحدة وفاز بها نادى الزمالك، عندما سجل جمال عبد الحميد الهدف الوحيد فى مرمى أحمد شوبير حارس الأهلى فى الدقيقة 82، وكأس دورة الإسكندرية الصيفية ثلاث مرات، وكأس الاتحاد مرة، وكأس الملك فؤاد ثلاث مرات.



وعلى مستوى العالم العربى فاز الزمالك بكأس الأندية العربية مرة، وفاز بكأس دورة الأردن الدولية مرتين، وفاز بكأس السوبر المصرى السعودى مرتين، وتمكن نادى الزمالك من الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا 5 مرات، واحتفظ بكأس البطولة المسماة كأس أحمد سيكو تورى بعد فوزه بالكأس للمرة الثالثة فى تاريخه سنة 1993، وكان أول فريق مصرى يحتفظ بكأس البطولة، وفاز بكأس السوبر الأفريقى 4 مرات، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكونفدرالية الأفريقية مرتين، وبطولة كأس الأفروآسيوية للأندية مرتين وهو صاحب الرقم القياسى فى الفوز بهذه البطولة.



وإجمالا فاز الزمالك طوال تاريخه بـ80 بطولة، بين محلية وقارية وإقليمية، ليصبح واحدًا من أكثر الأندية فوزا بالبطولات فى الوطن العربى.