شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب الناشئات تعود اليوم بعد المشاركة فى دورة شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

تعود بعثة منتخب مصر للناشئات إلى القاهرة اليوم، الأحد، قادمة من تونس بعد المشاركة في دورة شمال أفريقيا مع منتخبات تونس وتنزانيا والمغرب.

والتقى منتخب مصر للناشئات تحت 17 سنة نظيره المغربي أمس، السبت، في الجولة الثالثة من بطولة شمال أفريقيا الودية التى تقام فى تونس فى الفترة من 1 حتى 8 سبتمبر الجارى، في مباراة تحصيل حاصل للمنتخبين، حيث خسر منتخب الناشئات مباراته الأول أمام نظيره التنزانى بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، فى اللقاء الذى جمع الثلاثاء الماضي فى افتتاح مشواره بالبطولة، فيما فاز المنتخب التونسى على المغرب بهدفين دون رد.

وفي الجولة الثانية خسر منتخب مصر للناشئات أيضا، من نظيره التونسى بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت المنتخبين، الخميس الماضي، بينما سقط المغرب أمام نظيره التنزاني.

وأقيمت الدورة بمشاركة منتخبات مصر وتونس والمغرب وتنزانيا، وخسر ناشئات الفراعنة فى ضربة البداية بالبطولة التى حرص اتحاد الكرة على المشاركة فيها.