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استدعاء وافد جديد لمنتخب البرازيل قبل ملاقاة باراجواي بتصفيات أمريكا الجنوبية

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ياسر رشاد - القاهرة - قرر دوريفال جونيور المدير الفني لمنتخب البرازيل، استدعاء المدافع فابريسيو برونو ليحل محل إيدير ميليتاو بعد تعرضه للاصابة.

 

ويواجه نجوم السامبا نظيره منتخب باراجواي المقررة يوم الثلاثاء في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.


ومن المقرر أن ينضم برونو، البالغ من العمر 28 عامًا، إلى معسكر المنتخب اليوم الأحد، حسبما أفاد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

 

وسبق أن تم استدعاء مدافع فلامنجو لمنتخب "الكناري" في مارس الماضي لخوض المباراتين الوديتين أمام إنجلترا وإسبانيا.

 

من جانبه، غادر ميليتاو، مدافع ، معسكر المنتخب البرازيلي، يوم الخميس الماضي، بعد أن كشف الفحص الطبي عن تعرضه لإصابة "بسيطة" في الفخذ الأيمن.

 

وتحتل البرازيل حاليا المركز الرابع في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، بعد 3 انتصارات و3 هزائم منذ بداية السباق.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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