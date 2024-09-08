جوميز يمنح لاعبي الزمالك راحة من تدريبات اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - قرر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة اليوم الأحد بعد انتهاء معسكر الفريق ببرج العرب مساء الأمس.

ويستأنف الزمالك تدريباته غداً الاثنين على ملعب النادي، استعداداً لمباراتي الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الشرطة الكيني المقرر لها يوم 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 للبطولة.

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة باستاد القاهرة الدولي في التاسعة مساء يوم 20 سبتمبر الجاري.