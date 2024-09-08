نادٍ روماني يهدد وصول بوبيندزا إلى الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - فجرت تقارير صحفية، اليوم الأحد، مفاجأة بشأن المهاجم الجابوني أرون بوبيندزا، لاعب الزمالك المنتظر وصوله إلى القاهرة قريبًا، للانضمام رسميًا إلى صفوف فريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء.

وكان نادي الزمالك أعلن تلقيه إخطارًا من الاتحاد المصري لكرة القدم بوصول البطاقة الدولية للدولي الجابوني أرون بوبيندزا، بعد توصله لاتفاق مع الأبيض على الانتقال لصفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأرسل نادي الزمالك تذاكر الطيران إلى اللاعب، تمهيدًا لحضوره إلى القاهرة، خلال الأيام القليلة المقبلة للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وذكرت صحيفة "iamsport" الرومانية، أن مجلس إدارة نادي رابيد بوخارست الروماني، يجرون مفاوضات حالية مع الجابوني أرون بوبيندزا، وذلك بعد فشل التعاقد مع المهاجم دانييل بيرليجيا خلال الميركاتو الجاري.

وأضافت الصحيفة أن ماريوس توموديتشي، مدرب فريق رابيد بوخارست، أكد لمسؤولي النادي أنه سيجلب مهاجمًا رومانيًا لم تره من قبل، مشيرة إلى أن بوبيندزا سبق وعمل مع المدرب في السعودية.

وواصلت الصحيفة أن المدرب توموديتشي عرض المهاجم الجابوني على إدارة رابيد، حيث أبدى قناعة كبيرة باللاعب، صاحب الـ28 عامًا، وما يمكن أن يحققه في الدوري الروماني.

واختتمت الصحيفة أن إدارة النادي الروماني، لديها بعض التخوفات من تصرفات بوبيندزا خارج الملعب، لكن المدرب يحاول إقناع المسؤولين بضمه، كما أن رابيد بوخارست لم يتوصل لاتفاق رسمي مع بوبيندزا، لكنهم في انتظار موافقة اللاعب على الانتقال إلى الدوري الروماني، في الوقت الذي ينتظر فيه مسؤولو الزمالك وصوله إلى القاهرة.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه جوميز، يستعد لمواجهة نظيره الشرطة الكيني بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني في الكونفدرالية:

تنطلق مباراة الزمالك والشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم السبت 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني في الكونفدرالية:

ستكون مباراة الزمالك والشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عبر شبكة قنوات بين سبورت، الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية.