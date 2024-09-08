منتخب مصر يخوض تدريب صباحي قبل التوجه لبتسوانا

ياسر رشاد - القاهرة - تصفيات أمم أفريقيا 2025

الأحد 08/سبتمبر/2024 - 02:32 م 9/8/2024 2:32:08 PM

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن تدريب صباحي باستاد القاهرة الدولي قبل السفر اليوم إلى بتسوانا لمواجهتها يوم الثلاثاء المقبل في إطار مباريات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ بالمغرب .

وتتوجه بعثة منتخب مصر في الثانية ظهر اليوم الأحد إلى بتسوانا على متن طائرة خاصة لمواجهتها في الرابعة عصر يوم الثلاثاء المقبل .

حضر مران منتخب مصر إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة و رئيس بعثة المنتخب في بتسوانا .

منتخب مصر يفوز على كاب فيردي:

فاز منتخب مصر على كاب فيردي بثلاثية نظيفة في الجولة الافتتاحية من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا، في اللقاء الذي أقيم باستاد القاهرة الدولي، الجمعة الماضي.

وأكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أنه تم استدعاء أحمد عيد، لاعب المصري، لمعسكر الفراعنة استعدادًا لمباراة بتسوانا المقرر لها الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥.

تنطلق أحداث مباراة مصر وبوتسوانا في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت على الهواء مباشرة.