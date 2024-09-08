أحمد حسام ميدو يشارك في جلسة حوارية بمنتدى الإعلام الرياضي

ياسر رشاد - القاهرة - يشارك حسام صالح الرئيس التنفيذى للأعمال بالمتحدة للخدمات الإعلامية وأحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق فى جلسة حوارية تحت عنوان تغيير قواعد اللعبة وتأثير الشبكات الاجتماعية على المحتوى الرياضى والتى يديرها الإعلامى سيف زاهر.

كما شارك في الجلسة كل من: شريف حسن مدير إدارة الإعلام والتسويق الرقمى بالكاف ونشوى جاد رئيس مجلس إدارة watch it وغادة لبيب نائب وزير الاتصالات.

ويستعرض المنتدى منافسة حول التحديات والصعوبات الذى يواجهها الإعلام الرياضى المصرى و يناقش الأساليب والطرق الحديثة لمواجهة تلك التحديات من خلال جلسات ورش عمل تفاعلية.

ويشارك فى الجلسات بول مكارثى الرئيس التنفيذى لرابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية، اليسون بيندار المراسلة الرياضية العالمية و الكاتب الصحفى حسن المستكاوى والإعلامى سيف زاهر.

كما يشهد المنتدى الحديث عن تصور الجمهور للبودكاست على مدار العقد الماضى، فضلا عن المهارات اللازمة لتحديد وإتقان الاتجاهات المتغيرة فى العصر الجديد للإعلام الرقمى.

ويشارك فى المنتدى عدد من الإعلاميين الرياضيين المصرين والبريطانيين.

يذكر أن منتدى الإعلام الرياضي هو منتدى متخصص يوفر فرصة فريدة للصحفيين والإعلاميين الرياضيين للقاء ومناقشة أهم قضايا الإعلام الرياضي، والاحتكاك بكبار قادة المؤسسات والتجمعات المهنية الرياضية، حيث يحضر المنتدى شخصيات بارزة ومؤثرة إعلاميًا ورياضيًا على مدار يومين في جلسات ومناقشات مفتوحة وورش عمل تفاعلية.

يُنظم منتدى الإعلام الرياضي بالشراكة بين كل من "المتحدة الرياضية" و"منتدى مصر للإعلام" وشركة 30N، بالتعاون مع رابطة كتاب كرة القدم في إنجلترا.