شبانة: إيهاب جلال من أفضل مدربي مصر آخر 20 عامًا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن إيهاب جلال من أفضل المدربين في مصر خلال أخر عشرين عامًا، متمنيًا الشفاء العاجل للمدرب الذي يتواجد الآن في العناية المركزة بعدما تعرض لأزمة صحية مؤخرًا.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "اتحاد الكرة لم يحترم تاريخ إيهاب جلال، وقام بإقالته من منصب المدير الفني لمنتخب مصر بعد فترة وجيزة من تولي المهمة، وعامر حسين عضو المجلس اعترف بالظلم الذي وقع على المدرب".

وأضاف: "محسن صالح أكد على أن إيهاب جلال تأثر نفسيًا بما حدث له عقب إقالته من تدريب منتخب مصر، رغم أنه لم يعمل سوى فترة وجيزة".

وأتم: "أتمنى أن يدعو كل الناس لـ إيهاب جلال، وأن يعود سالمًا إلى بيته، وأسرته، وجمهور النادي الإسماعيلي".