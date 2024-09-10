لاعب الأهلي السابق : كولر مدرب قيادي و لا يميز في تعاملاته بين لاعبيه

ياسر رشاد - القاهرة - علق رمضان السيد لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق على أرقام مارسيل كولر مدرب الأحمر مع الفريق الموسم المنقضي.

وواصل خلال تصريحات إعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء: "كولر دائمًا يأخذ موقف قوي من أي لاعب غير ملتزم أو يعترض على قراراته، وقد يكون من عيوبه هو أنه يأخذ موقف ويستبعد بعض اللاعبين لفترة معينة".

وأشار إلى أن كولر يريد تطوير أداء الأهلي بشكل كبير في الموسم المقبل، واستعان بمدرب للركلات الثابتة، وهو قادر على تقديم موسم قوي، ولكنه قد يتأثر برحيل محمد عبدالمنعم الذي اعتبره أفضل مدافع مدافع في قارة إفريقيا.. والثنائي القادم أشرف داري ويوسف أيمن قد يحتاجان لوقت من أجل تقديم أفضل مستوى مع الأهلي، ولكن الثنائي إضافة بكل تأكيد.

وأتم: "أتوقع أن كولر سيواصل حصد البطولات مع الأهلي، وانجازاته لن تقل مطلقًا مع الفريق الأحمر".