مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة.. أبرزها مصر ضد بوتسوانا والسعودية أمام الصين

يقدم “كورة 365” موعد مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 10-9-2024، والتي على رأسها مباراة منتخب مصر ضد بوتسوانا بأمم إفريقيا والسعودية أمام الصين بكأس العالم.

وسيلاقي منتخب مصر نظيره بوتسوانا، مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، على أرضية استاد فرانسيستوون.

كما سيلاقي منتخب السعودية نظيىه الصين، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم، فيما سيلاقي منتخب قطر نظيره كوريا الشمالية، على أرضية استاد نيو لاوس الدولي.

مواعيد مباريات تصفيات أمم إفريقيا

رواندا ضد نيجيريا، الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة “Sport TV2 Portugal”.

موزمبيق ضد غينيا بيساو، الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة “TVM 1 Mozambique”.

اسواتيني ضد مالي، الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة “beIN Sports 3 FR”.

جنوب السودان ضد جنوب إفريقيا، الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة “bein sport 5”.

مصر ضد بوتسوانا، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة “bein sport 5”.

الجابون ضد أفريقيا الوسطى، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

غينيا ضد تنزانيا، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ليبيريا ضد الجزائر، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة “bein sport 4”..

ناميبيا ضد كينيا، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

زيمبابوي ضد الكاميرون، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

الرأس الأخضر ضد موريتانيا، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة “bein sport 6″.

بوركينا فاسو ضد مالاوي، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

زامبيا ضد سيراليون، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة ”

تشاد ضد كوت ديفوار، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة “Sportdigital”.

بينين ضد ليبيا، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة “bein sport 3”.

مواعيد مباريات تصفيات آسيا لكأس العالم

كوريا الشمالية ضد قطر، الساعة 3 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة “bein sports 1”.

الصين ضد السعودية، الساعة 3 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة “bein sports 2”.

إندونيسيا ضد أستراليا، الساعة 3 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة “bein sport 9”.

عمان ضد كوريا الجنوبية، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة “bein sport 6”.

فلسطين ضد الأردن، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة “bein sport 3”.

قرجيكستان ضد أوزبكستان، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة “bein sports xtra 1”.

الإمارات ضد إيران، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة “bein sports 2”.

البحرين ضد اليابان، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة “bein sports 1”.

الكويت ضد العراق، الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة “bein sport 3”.

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية

لاتفيا ضد جزر فارو، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة “bein sports xtra 2”.

مقدونيا ضد أرمينيا، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة “bein sports xtra 1”.

أندورا ضد مالطا، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ألبانيا ضد جورجيا، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة “bein sport 8”.

التشيك ضد أوكرانيا، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة “bein sports xtra 2”.

إنجلترا ضد فنلندا، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة “bein sports 2”.

جمهورية أيرلندا ضد اليونان، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة “bein sport 9”.

المجر ضد البوسنة والهرسك، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة “Sport TV4 Portugal”.

هولندا ضد ألمانيا، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة “bein sports 1”.