موعد مباراة ألمانيا وهولندا اليوم في دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يحل منتخب ألمانيا ضيفًا ثقيلًا على منتخب منتخب هولندا في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب يوهان كرويف أرينا، لحساب الجولة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

يدخل المنتخب الألماني مباراة اليوم بروح معنوية عالية منتشيًا بالفوز الذي حققه على حساب المجر بخماسية دون رد على ملعب مركور شبيل أرينا، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

بينما يدخل المنتخب الهولندي المباراة بهدف تحقيق العلامة الكاملة وخطف الانتصار الثاني، وذلك بعد الفوز على البوسنة والهرسك في الجولة الأولى بخماسية مقابل هدفين على ملعب فيليبس.

ويتواجد المنتخب الألماني في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة من الفئة A برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف فقط عن منتخب هولندا الذي يأتي في المركز الثاني بنفس رصيد النقاط.

موعد مباراة ألمانيا وهولندا اليوم والقناة الناقلة :

ومن المقرر أن تذاع مباراة ألمانيا ضد هولندا عبر قناة beIN Sports HD 1 الحاصلة على حقوق نقل اليورو، بصوت المعلق الرياضي جواد بدة، وستنطلق المباراة في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.