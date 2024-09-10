ديباي ينتقل إلى كورينثيانز البرازيلي حتى العام 2026

الرياص - اسماء السيد - ساو باولو : تعاقد نادي كورينثيانز البرازيلي مع المهاجم الدولي الهولندي ممفيس ديباي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع أتلتيكو مدريد الإسباني، وفقا لما أعلنه بطل الدوري البرازيلي 30 مرة الإثنين.

ووقع الهولندي الذي سبق له الدفاع عن ألوان أيندهوفن، مانشستر يونايتد الإنكليزي، ليون الفرنسي، وبرشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين مؤخرا، عقدا حتى العام 2026 مع نادي مدينة ساو باولو.

وينضم ديباي البالغ من العمر 30 عاما إلى فريق يمر بفترة صعبة جدا، إذ يعاني من أزمة مالية ورياضية باحتلاله المركز الـ17 من أصل 20 في ترتيب الدوري البرازيلي، وهو من المراكز المهددة بالهبوط إلى الدرجة الثانية.

وسجّل ديباي 13 هدفا في 40 مباراة في تجربته الأخيرة مع أتلتيكو مدريد والتي شابها العديد من الإصابات.

وخاض ديباي في مسيرته 98 مباراة دولية أحرز خلالها 46 هدفا بالقميص البرتقالي، علما أنه كان أساسيا في مواجهة إنكلترا ضمن الدور نصف النهائي من كأس أوروبا 2024.

وتعكس هذه الصفقة السيطرة الكبيرة للدوري البرازيلي في أميركا الجنوبية حيث حققت أنديته النسخ الخمس الأخيرة من كأس ليبرتادوريس.