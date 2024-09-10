موعد مباراة العراق والكويت في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب الكويت لمواجهة ضيفه العراق في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب جابر الأحمد الدولي، بالجولة الثانية للمجموعة الثانية بالدور الثالث في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم.

يتسلح منتخب الكويت بعاملي الأرض والجمهور أمام نظيره العراقي في مشواره المونديالي، ويرغب المنتخب العراقي في حصد 3 نقاط آخرين لمواصلة صدارة جدول ترتيب المجموعة، عقب الفوز على عمان ضمن منافسات الجولة الأولى، بينما فرض المنتخب الكويتي التعادل على مضيفه الأردني بنتيجة 1-1.

موعد مباراة العراق والكويت في تصفيات كأس العالم 2026

وتنطلق مباراة العراق والكويت في تصفيات كأس العالم 2026، اليوم الثلاثاء، الموافق 10 من شهر سبتمبر الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة العراق والكويت في تصفيات كأس العالم 2026

يمكنكم متابعة و مشاهدة مباراة العراق والكويت مباشر في تصفيات كأس العالم 2026 عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وبالتحديد قناة beIN SPORTS HD 3، بالإضافة إلى شاشة الكاس القطرية، وبالأخص قناة AL-Kaas HD.

وفي اللقاءات الخمسة الأخيرة بين المنتخبين، مالت الكفة لصالح "أسود الرافدين" إذ حققوا انتصارين مقابل انتصار واحد لـ"الأزرق" وحضر التعادل في مناسبتين.

ويسعى منتخب الكويت لتحقيق فوز على منتخب العراق للمرة الأولى منذ عام 2014 حين تغلب "الأزرق" على "أسود الرافدين" بهدف نظيف في خليجي 22 في السعودية.

تمثل قارة آسيا 8 منتخبات في مونديال 2026 مع احتمال ارتفاعها إلى 9 حسب نتائج الملحق العالمي، يشتمل الدور الثالث على 18 منتخبا قسمت على 3 مجموعات، تضم كل واحدة 6 منتخبات تتنافس بنظام الدوري من مرحلتين، بين سبتمبر 2024 ويونيو 2025.

يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، في حين يحدد المقعدان المباشران المتبقيان لقارة آسيا عبر الدور الرابع في ملحق قاري، في حين ستكون هناك فرصة لمقعد إضافي من خلال دور خامس في الملحق العالمي.