شبانة: كهربا يهدر كل الفرص لاستعادة ثقة كولر

ياسر رشاد - القاهرة - انتقد الإعلامي محمد شبانة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا مهاجم النادي الأهلي بعدما تغيب عن مران الأمس دون الحصول على إذن مسبق من الجهاز الفني.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن تضارب الآراء حول أسباب غيابه واصرار النادي على تطبيق لائحة العقوبات عليه أكبر دليل على عدم قناعة النادي بمبررات اللاعب.

وأكد شبانة بأن كهربا يواصل إهدار الفرص لاستعادة مكانته بالفريق وكسب ثقة كولر مرة أخرى خاصة أنه لم يتم التعاقد مع أي مهاجم جديد حتى الآن واستحالة الاعتماد على وسام أبو علي طوال الموسم منفردا.