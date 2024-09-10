٣ تغييرات في التشكيل الرسمي للفراعنة أمام بتسوانا

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، تشكيل الفراعنة أمام بوتسوانا، في اللقاء الذي سيجمع المنتخبين في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، بالجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

وجاء تشكيل منتخب مصر على النحول التالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - خالد صبحي - محمد حمدي.

الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - أحمد سيد زيزو.

الهجوم: محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجيه" - أسامة فيصل.

البدلاء :المهدي سليمان - مصطفى شوبير - أحمد عيد - أحمد رمضان بيكهام - محمد شحاته - أحمد نبيل كوكا - محمد النني - ناصر ماهر - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - محمد الشامي