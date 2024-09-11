دوري الأمم الأوروبية: ثنائية لكاين في مرمى فنلندا احتفالا بمباراته المئوية على الصعيد الدولي

الرياص - اسماء السيد - امستردام : احتفل قائد منتخب إنكلترا هاري كاين بخوضه مباراته الرقم مئة على الصعيد الدولي بتسجيله ثنائية المباراة في مرمى فنلندا ليحقق فريقه فوزه الثاني في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية (المستوى الثاني) ضمن دوري الامم الاوروبية.

وسجل كاين هدفيه في الدقيقتين 57 و76.

وقبل انطلاق المباراة تم تكريم كاين هداف منتخب انكلترا ونادي بايرن ميونيخ الالماني منة خلال تقديم هدية له برفقة زوجته واولاده لهذه المناسبة.

ويعتبر كاين حامل الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية لإنكلترا بعد تسجيله 68 هدفا بينها 22 من ركلة جزاء في 100 مباراة.

وبات كاين عاشر لاعب في تاريخ منتخب انكلترا يتخطى حاجز المئة مباراة. اما الرقم القياسي المطلق بحوزة حارس إنكلترا السابق بيتر شيلتون مع 125 مباراة.

كما تم تكريم مدرب منتخب انكلترا السابق السويدي سفن غوران اريكسون الذي كان أول مدرب اجنبي يستلم تدريب منتخب الاسود الثلاثة وذلك بعد وفاته الشهر الماضي عن 76 عاما.

وخاض المنتخب الإنكليزي ثاني مباراة رسمية بإشراف مدربه الموقت لي كارسلي الذي استلم المهمة خلفا لغاريث ساوثغيت، وكان حقق الفوز على جمهورية ايرلندا خارج قواعده 2 0 الاسبوع الماضي في مباراته الاولى.

سيطر المنتخب الانكليزي على مجريات الشوط الأول تماما وسدد كاين كرة قوية من 20 مترا لكن حارس فنلندا لوكاس هراديكي بعد مرور 21 عاما.

وظن كاين انه سجل هدف السبق عندما تلقى كرة عرضية من بوكايو ساكا وسدد برأسه داخل الشباك لكنه كان متسللا (23).

وتألق هراديكي بالتصدي لضربة مقصية رائعة لكاين في مطلع الشوط الثاني (56)، لكنه وقف عاجزا امام الاخير الذي سدد كرة في شباكه بعدها بثوان قليلة مفتتحا التسجيل.

وبات كاين ثالث لاعب في تاريخ انكلترا يسجل خلال مباراته الرقم مئة بعد بوبي تشارلتون عام 1970 في مرمى ايرلندا، ثم واين روني عام 2014 في مرمى سلوفينيا.