الامارات | 10 لاعبين يمثلون الإمارات في الأولمبياد العالمي للشطرنج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توجه أمس، منتخب الشطرنج إلى العاصمة المجرية بودابست، عبر مطار دبي الدولي، للمشاركة في الأولمبياد العالمي للشطرنج رقم 45 الذي ستستمر منافساته حتى يوم 23 الجاري، بمشاركة 190 دولة.

وتضم البعثة التي يترأسها تريم مطر تريم، رئيس الاتحاد، ويرافقه عبدالكريم المرزوقي، الأمين العام للاتحاد، 10 لاعبين ولاعبات، إذ يضم منتخب الرجال: سالم عبدالرحمن وعمران الحوسني وعمار السدراني وإبراهيم سلطان وأحمد فريد، وبرفقتهم المدرب الأرميني فلاديمير أكوبيان، والإداري سعود المرزوقي، رئيس لجنة المنتخبات، فيما يضم منتخب السيدات: روضة السركال ووافية درويش المعمري ومريم عيسى وزينب درويش وعنود عيسى، والمدرب والتر أرانسيبيا، والإدارية عائشة الحوسني. ويشارك تريم مطر في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي على هامش الأولمبياد، بجانب حضور عدد من الكوادر الإدارية الوطنية في الحدث، منهم سلطان علي الطاهر، مستشار اللجنة الفنية في الاتحاد الدولي، ومهدي عبدالرحيم، مستشار لجنة الحكام، وسعود المرزوقي عضو لجنة الفعاليات في الاتحاد الدولي.

كما تشارك الحكمة موزة المعمري في الفعاليات، استعداداً للحصول على لقب حكم دولي.

وقال تريم في تصريحات صحافية: «مجلس الإدارة وضع أهدافاً عدة يسعى لتحقيقها من المشاركة، أبرزها الحصول على إحدى الميداليات الملونة في الفئات، وإحدى ميداليات الطاولات، وتم تجهيز المنتخب بشكل جيد، من خلال المشاركة في عدد من البطولات، آخرها مهرجان أبوظبي الدولي».