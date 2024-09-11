تفاصيل الصفقة الملغاة بين مبابي وليفربول: "اتفاق الخيانة"

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت تقارير صحفية فرنسية بأن النجم الفرنسي كيليان مبابي كان على وشك الانتقال إلى ليفربول قبل أن ينضم إلى ريال مدريد في نهاية المطاف خلال صيف 2022، وبعد تجديد عقده مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2024.

شعر مبابي بخيبة أمل كبيرة نتيجة لعدم وفاء إدارة النادي بوعودها، حيث أن إدارة باريس سان جيرمان كانت قد وعدت مبابي بجلب لاعبين مميزين مثل برناردو سيلفا وروبرت ليفاندوفسكي لتعزيز الفريق، ولكنها فشلت في تحقيق هذه الوعود.

بسبب هذا الشعور بالخيانة، بدأ مبابي يبحث عن خيارات جديدة، ودخل في مفاوضات مع ليفربول.

وفقاً للتقارير، توصل مبابي إلى اتفاق شفهي مع النادي الإنجليزي حول عقد قصير الأجل، والذي كان من شأنه أن يتيح له فرصة الانضمام إلى ريال مدريد في المستقبل، وعرض ليفربول كان يصل إلى 200 مليون يورو، وهو مبلغ كبير كان يمكن أن يجعل الصفقة تتحقق.

ومع ذلك، طلب أنتيرو هنريكي، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان في ذلك الوقت، من ليفربول مضاعفة هذا العرض، مما جعل المفاوضات تتوقف.

نتيجة لذلك، لم تتم الصفقة مع ليفربول، وانتقل مبابي إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

