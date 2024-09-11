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كريستيانو رونالدو كاد أن ينهي مسيرته قبل 9 أعوام.. ما القصة؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

وصل النجم البرتغالي إلى هدفه الـ 900 طوال مسيرته مع مختلف الأندية ويسعى لمواصلة تألقه في عمر 39 عاما.

وقال رونالدو عن إمكانية وصوله إلى 1000 هدف، إنه إذا لم يكن لديه أي إصابات أو عبئا على الفريق، سيقاتل للوصول إلى هذا الرقم.

وروى كوستينيا لاعب منتخب البرتغال الأسبق، موقفا كان سينهي مسيرة رونالدو قبل 9 أعوام، وقال في تصريحات لصحيفة "A Bola": "أتذكر أنه في عام 2003، في مباراة ودية ضد كازاخستان، أخبرني أنه يريد ترك كرة القدم في سن الثلاثين، في ذلك الوقت، كان يبلغ من العمر 18 عامًا فقط وكان قد وصل للتو إلى مانشستر يونايتد".

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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